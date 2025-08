C’est comme ça ! Nuit de la danse Château-Thierry

C’est comme ça ! Nuit de la danse Château-Thierry samedi 11 octobre 2025.

C’est comme ça ! Nuit de la danse

53 rue paul doucet Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 19:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Chaque automne, l’échangeur déclenche un tourbillon de création, un grand bol d’inventivité où les corps s’élancent, s’embrasent, s’enflamment… Et quand viennent les dernières heures du festival… C’est l’apothéose ! Venu tout entier pour cette soirée, tout célébrer, tout danser !

Cette année encore, l’échangeur et sa bande d’artistes complices mixent une nouvelle fois leurs talents, un maelström terrien pour une programmation tout aussi secrète jusqu’au tout dernier moment. Suspense garanti, surprises à gogo !

Pour ce dernier rendez-vous de C’est comme ça ! Il est et elles sont partant·e·s des moindres recoins, transformant chaque lieu en terrain de jeu jouissement déjanté, et vous concoctent un menu haut en couleurs, à picorer selon vos désirs et vos envies. Alors enfilez vos plus belles chaussures (ou oubliez-les), ouvrez les bras, le cœur et les oreilles, la nuit va s’apparenter et elle promet d’être aussi folle qu’inoubliable ! 0 .

53 rue paul doucet Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 87 22 billetterie@echangeur.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement C’est comme ça ! Nuit de la danse Château-Thierry a été mis à jour le 2025-07-29 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne