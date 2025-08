C’est comme ça ! Robot Château-Thierry

C’est comme ça ! Robot Château-Thierry samedi 11 octobre 2025.

C’est comme ça ! Robot

53 rue paul doucet Château-Thierry Aisne

Tarif : 0 – 0 –

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 16:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Une tornade est passée par là… Qu’à-t-il pu se passer dans l’atelier de Rouge et Bleu ?

Au milieu d’un grand bazar au mille objets, les deux protagonistes mécaniciens s’activent pour rendre vie à un certain M. Robot.

Avec un sens du mode d’emploi, Rouge et Bleu en appellent à leur imagination pour tenter de donner du son à tous ces objets dans le but de mettre en marche M. Robot qui ne demande qu’à retrouver vie.

Comment faire ? Zut ! de la musique, marquée par le rythme saccadé des percussions et autres sons do it yourself , Rouge et Bleu sortent de leur coure-chef leurs idées. Se succèdent alors plusieurs essais et tentatives qui les invitent quelques fois à sauver la construction de M. Robot sous les jeux de pince l’imagination se retrouve titillée, tandis que le tintamarre d’objets commence à prendre forme avec malice. 0 .

53 rue paul doucet Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 87 22 billetterie@echangeur.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement C’est comme ça ! Robot Château-Thierry a été mis à jour le 2025-07-29 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne