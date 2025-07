C’est comme ça ! Savoure ton film ! Château-Thierry

NOUVEAUTÉ ! Au cœur de chaque Traversée, nous aurons le plaisir de faire voyager vos papilles et vos pupilles.

Les soirées Savoure ton film vous proposent de découvrir des extraits de films de danse et de partager un plat avec les artistes présents, le tout en lien avec le thème de la Traversée.

Un moment pour découvrir, échanger… et savourer ensemble !

Ne ratez pas ce premier Savoure ton film en présence d’Irène Tassembédo et des artistes de la Traversée. Plongez dans les images d’archives de la mythique école de danse Mudra-Afrique de Dakar (créée par Maurice Béjart et dirigée par Germaine Acogny !), où Irène Tassembédo s’est formée à la danse. Traversée Ouaga en tant que chorégraphie et retracez des extraits de ses premiers spectacles.

Pensez à réserver pour venir déguster un Mafé, plat emblématique de l’Afrique de l’Ouest, du Mali au Sénégal, en passant par le Burkina Faso.

Une explosion de saveurs chaleureuses, réconfortantes, qui parlent du don, du partage, et de cuisine généreuse.

BON APPÉTIT !

Profitez de cette soirée de projections autour d’un repas partagé !

Pour des raisons de non-gaspillage, la réservation des repas est obligatoire, au plus tard 48h avant la séance.

Le mafé est un véritable délice de la cuisine ouest-africaine. Ce plat est réalisé à partir d’une sauce onctueuse à base de pâte d’arachide, relevée d’épices, de tomate, souvent de bouillon et du goût unique et moelleux des légumes fondants comme les carottes, le chou ou la patate douce. Sublimant relevé d’épices, le Mafé offre un équilibre parfait entre douceur et caractère. 0 .

53 Rue Paul Doucet Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 87 22 billetterie@echangeur.org

