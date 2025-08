C’est comme ça ! Savoure ton film Château-Thierry

C’est comme ça ! Savoure ton film Château-Thierry vendredi 3 octobre 2025.

53 Rue Paul Doucet Château-Thierry Aisne

Début : 2025-10-03 20:00:00

NOUVEAUTÉ ! Au cœur de chaque Traversée, nous aurons le plaisir de faire voyager vos papilles et vos pupilles.

Les soirées Savoure ton film vous proposent de découvrir des extraits de films de danse et de partager un plat avec les artistes présents, le tout en lien avec le thème de la Traversée.

Un moment pour découvrir, échanger… et savourer ensemble !

Plongez dans l’univers captivant de la danse suisse à l’écran à travers une sélection d’extraits de films originaux qui mettent en lumière la richesse de la scène chorégraphique helvétique.

Entre deux projections, laissez-vous séduire par une dégustation de mets typiques du Valais, délicieusement garnis de fromages locaux.

Découvrez que le lait d’une vache du Val d’Hérens ne donne pas le même fromage que celui des vaches de la Bagne ou de la Val d’Anniviers.

Et laissez-vous surprendre par les vins du Valais, soigneusement choisis pour sublimer les saveurs du fromage fondu. Pensez à réserver !

BON APPÉTIT !

Profitez de cette soirée de projections autour d’un repas partagé !

Dans un souci de bonne agilité, la réservation des repas est obligatoire, au plus tard le dimanche 28 septembre.

D’où vient la raclette ? Selon la légende, il s’agit du nom d’un buron (ou vigneron) valaisan qui au Moyen-Âge, par une froide journée d’hiver et en quête d’un repas chaud, déposa son fromage du Valais à même le feu de bois. Dès les années 1874, ce plat remonta la pente et devint un indéboulonnable repas hivernal que l’on savoure (en été aussi).

53 Rue Paul Doucet Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 82 87 22 billetterie@echangeur.org

