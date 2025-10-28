C’est dangereux my love ! Ault

C’est dangereux my love ! Ault mardi 28 octobre 2025.

C’est dangereux my love !

81 Bis Rue de Saint-Valéry Ault Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 20:00:00

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

Entrée à prix libre Sur réservation A partir de 16 ans.

De la violence ordinaire au féminicide

Conférence gesticulée d’Estelle Thareau

Je savais que c’tait possible mais je n’y croyais pas. Pas moi, pas nous !

Je suis victime d’une tentative de féminicide ; l’auteur, c’est mon mari…

Miraculeusement vivante, je suis là aujourd’hui pour témoigner, pour alerter.

Pour mettre à jour les ressorts de notre société patriarcale qui autorise, voire favorise, la violence ordinaire.

Cette violence que nous vivons toutes et tous, et dont le féminicide n’est que la partie émergée de l’iceberg.

81 Bis Rue de Saint-Valéry Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 10 70 13 51 frdamiens@gmail.com

English :

Free admission By reservation From 16 years old.

From ordinary violence to feminicide

Gesticulated conference by Estelle Thareau

I knew it was possible, but I didn’t believe it. Not me, not us!

I’m the victim of an attempted feminicide; the perpetrator is my husband…

Miraculously alive, I’m here today to bear witness, to sound the alarm.

To expose the mechanisms of our patriarchal society, which authorizes, even encourages, ordinary violence.

This violence that we all experience, and of which femicide is only the tip of the iceberg.

German :

Eintritt frei Mit Reservierung Ab 16 Jahren.

Von gewöhnlicher Gewalt bis zum Feminizid

Gestikulierter Vortrag von Estelle Thareau

Ich wusste, dass es möglich ist, aber ich habe nicht daran geglaubt. Nicht ich, nicht wir!

Ich bin Opfer eines versuchten Feminizids; der Täter ist mein Ehemann…

Da ich wie durch ein Wunder am Leben geblieben bin, bin ich heute hier, um Zeugnis abzulegen, um zu warnen.

Um die Triebfedern unserer patriarchalischen Gesellschaft aufzudecken, die gewöhnliche Gewalt zulässt und sogar fördert.

Diese Gewalt, die wir alle erleben und von der der Feminizid nur die Spitze des Eisbergs ist

Italiano :

Ingresso libero Su prenotazione A partire dai 16 anni.

Dalla violenza ordinaria al femminicidio

Conferenza di Estelle Thareau

Sapevo che era possibile, ma non ci credevo. Non io, non noi!

Sono la vittima di un tentato femminicidio; l’autore è mio marito…

Miracolosamente viva, sono qui oggi per testimoniare, per dare l’allarme.

Per denunciare il funzionamento della nostra società patriarcale, che autorizza e addirittura incoraggia la violenza ordinaria.

La violenza che tutti noi subiamo e di cui il femminicidio è solo la punta dell’iceberg

Espanol :

Entrada gratuita Previa reserva a partir de 16 años.

De la violencia ordinaria al feminicidio

Conferencia de Estelle Thareau

Sabía que era posible, pero no lo creía. Ni yo, ni nosotras

Soy la víctima de un intento de feminicidio; el autor es mi marido…

Milagrosamente viva, estoy hoy aquí para dar testimonio, para hacer sonar la alarma.

Para denunciar el funcionamiento de nuestra sociedad patriarcal, que autoriza e incluso fomenta la violencia ordinaria.

La violencia que todos sufrimos, y de la que el feminicidio no es más que la punta del iceberg

