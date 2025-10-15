C’est dans la boite La Divine Comédie Marseille 6e Arrondissement

Mercredi 15 octobre 2025 de 10h à 10h50 et de 15h à 15h50.

Mercredi 28 janvier 2026 de 15h à 15h50 et de 10h à 10h50. La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Un spectacle de magie pour enfants de 4 à 10 ans

Kamika le magicien bio vous présente « C’est dans la boîte », un spectacle où magie navigue avec théâtre.



Vous hisserez les voiles tous ensemble et partirez en mer. Changement rapide de costume, pêche miraculeuse et cartes volantes ponctueront l’aventure. A la nuit tombée, vous verrez le plancton bio-luminescent briller de mille feux. Adultes et moussaillons participeront activement à l’odyssée. .

La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A magic show for children aged 4 to 10

Kamika the organic magician presents « C’est dans la boîte », a show where magic meets theater.

German :

Eine Zaubershow für Kinder von 4 bis 10 Jahren

Kamika, der Biomagier, präsentiert Ihnen « C’est dans la boîte », eine Show, in der Magie mit Theater segelt.

Italiano :

Uno spettacolo di magia per bambini dai 4 ai 10 anni

Kamika, la maga biologica, presenta « C’est dans la boîte », uno spettacolo in cui la magia incontra il teatro.

Espanol :

Un espectáculo de magia para niños de 4 a 10 años

Kamika, la maga ecológica, presenta « C’est dans la boîte », un espectáculo en el que la magia se une al teatro.

