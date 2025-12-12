C’est de la Boum Bébé de la compagnie Fario Place des 3 piliers Lesneven

C’est de la Boum Bébé de la compagnie Fario

C’est de la Boum Bébé Un spectacle pour les tout-petits de la compagnie Fario

Le mercredi 21 janvier 2026 à 17h, le Musée du Léon à Lesneven accueille le spectacle C’est de la Boum Bébé , créé par la compagnie Fario (Brest). Destiné aux enfants dès 6 mois, ce spectacle est une invitation à la fête, mêlant comptines traditionnelles, musiques électro, bulles et lumières.

Pourquoi venir ?

– Une ambiance joyeuse et immersive pour les tout-petits.

– Un moment de partage en famille autour d’un univers poétique et décalé.

– Une création de la compagnie Fario, spécialiste des spectacles pour le jeune public.

Découvrez un aperçu du spectacle https://vimeo.com/647650063?fl=pl&fe=cm .

Place des 3 piliers Musée du Léon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 29 61 13 60

