C’est décidé, je deviens une Connasse ! Espace culturel et festif de l’Etoile Châteaurenard

C’est décidé, je deviens une Connasse !

Samedi 8 novembre 2025 à partir de 20h30. Espace culturel et festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Pièce de théâtre Les grands enfants à la Salle de l’Etoile.

Elle compte bien entendu sur Alex, un ami bourreau des coeurs pour l’aider à devenir une parfaite femme imbuvable afin d’attirer l’attention de ces messieurs.

Mesdames, vous aussi apprenez comment mettre un homme dans votre poche en devenant une parfaite connasse !

Déjà plus de 350.000 personnes ont ri avec le spectacle C’est décidé je deviens une connasse ! cette comédie phénomène, des cafés-théâtres aux Zéniths et aux Arenas !



Dolorès est une jeune femme coincée, gentille et timide mais aujourd’hui c’est décidé elle veut devenir une connasse !

Alex son ami bourreau des coeurs va donc lui montrer l’art et la manière de parvenir à ses fins… Ruses et reparties grinçantes feront de la rencontre amoureuse un vrai délice.

Vous aussi vous saurez comment mettre un homme dans votre poche en étant une parfaite connasse ! .

Espace culturel et festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 10 etoile@chateaurenard.com

