C’EST DECIDE JE DEVIENS UNE CONNASSE – LES TERRASSES D’ADRIEN Sannes

C’EST DECIDE JE DEVIENS UNE CONNASSE Début : 2026-07-02 à 21:00. Tarif : – euros.

FESTIVAL « THÉÂTRE EN VIGNE »3eme Édition aux Terrasses d’AdrienDolorès est une jeune femme coincée, gentille et timide mais aujourd’hui c’est décidé : elle veut devenir une Connasse !Alex son ami bourreau des coeurs va donc lui montrer l’art et la manière de parvenir à ses fins : ruses et réparties grinçantes feront de la rencontre amoureuse un vrai délice.Vous aussi vous saurez comment mettre un homme dans votre poche en étant : une Parfaite Connasse ! PS : Cette comédie phénomène, des cafés-théâtres aux Zéniths et aux Arenas, méchamment drôle, 100% détente – plus de 350.000 personnes ont ri avec ce spectacle! Soyez les prochains !

LES TERRASSES D’ADRIEN 721 LIEU DIT BONVIN 84240 Sannes 84