C’est en septembre Liévin Maison de la mémoire en l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine Liévin

C’est en septembre Liévin Maison de la mémoire en l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine Liévin samedi 20 septembre 2025.

C’est en septembre Liévin Maison de la mémoire en l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

2 rue du 4 septembre Liévin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Pour célébrer les Journées Européennes du Patrimoine, Liévin vous propose diverses activités dans plusieurs lieux

Un concert improvisé du conservatoire de Liévin aura lieu vers 14h00

L’association Les Gueules Noires seront présente en tenue traditionnelle avec présentation du petit musée de la mine.

Une exposition de photographies par Artois Flandres Photos sur le thème de la polonité, autour de la Maison de la Mémoire.

Une braderie aux livres aura aussi lieux à la médiathèque. .

2 rue du 4 septembre Liévin 62800 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 44 89 89

English :

To celebrate the European Heritage Days, Liévin is offering a variety of activities in several locations

German :

Zur Feier der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet Ihnen Liévin verschiedene Aktivitäten an mehreren Orten an

Italiano :

Per celebrare le Giornate Europee del Patrimonio, Liévin propone una serie di attività in diverse località

Espanol :

Para celebrar las Jornadas Europeas del Patrimonio, Liévin ofrece una serie de actividades en varios lugares

L’événement C’est en septembre Liévin Maison de la mémoire en l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine Liévin a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de Tourisme de Lens-Liévin