C’EST ENCORE L’ETE ! Rendez-vous festif Cercle Paul Bert Longs Champs Rennes Jeudi 28 août, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Accès libre

Poursuivre l’été jusqu’au bout avec des activités sportives, des ateliers scientifiques, des grands jeux, un spectacle et de la bonne humeur ! Retrouvez nous seul.e, entre ami.es, en famille.

Programme imaginé et animé par l’association Jeanne d’Arc, la MJC Grand Cordel, le Cercle Paul Bert des Longs Champs, la bibliothèque des Longs Champs.

A partir de 16h :

* Ateliers sportifs : Volley, Beach Tennis, Sports de raquette

* Espace lecture – ateliers créatifs et scientifiques

* Grands jeux en bois – ludothèque

Vente de gâteaux et crêpes sur place pour un goûter sur l’herbe !

18h30 : Spectacle Clown de rue “CHIEN” – Compagnie Qui s’y colle – 35 min Tout public – sans réservation

« Un personnage radin, hypermaniaque et hypersensible met en place un rituel précis pour manger une chip qui devient un important objet de désir. Un chien, au premier étage d’un immeuble, aboie, il l’empêche d’assouvir son obsession : manger sa chip. »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-28T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-28T19:30:00.000+02:00

Cercle Paul Bert Longs Champs 60 rue Doyen Bouzat Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine