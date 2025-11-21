C’est encore Noël ! Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Amavada est de retour avec sa super-giga-boutique qui rend le père noël plutôt naze… L’équipe s’est de nouveau pliée en quatre pour vous éviter de garnir votre hotte avec des mouises une boutique élargie aux quatre coins de LOGRE, avec les plus merveilleux jouets, éditions, estampes, CDs…

Amavada est de retour avec sa grande et belle boutique à en faire rougir les fesses du Père Noël !

L’équipe, comme toujours, s’est pliée en quatre pour vous donner envie de déambuler dans une boutique scénographiée et SURTOUT éviter de garnir votre hotte avec des mouises.

Nous gardons donc la même recette que les années précédentes pour un Noël bien réussi un espace enfant, BDs, éditions d’arts, un coin Q (chaud chaud…) ou encore un espace livres engagés et coin nature.

Une boutique élargie aux quatre coins de Logre, avec les plus merveilleux jouets, éditions, estampes, objets, CDs et gadgets que la terre ait portés.

Petit plus tout de même cette année des artistes invités pour un nouveau genre d’expo-vente inédit, unique, fabuleux… MAGISTRALE !

Psst… qui dit C’est encore Noël ! dit également le retour des Checks du Jeudaille… .

English : C’est encore Noël !

Amavada is back with its super-giga-shop that makes Santa Claus look pretty lame? The team has once again bent over backwards to ensure that you don?t have to fill your sack with rubbish: an extended store in the four corners of LOGRE, with the most wonderful toys, editions, prints, CDs…

German : C’est encore Noël !

Amavada ist wieder da mit seinem Super-Giga-Shop, der den Weihnachtsmann ziemlich schlecht aussehen lässt? Das Team hat sich wieder mächtig ins Zeug gelegt, um zu verhindern, dass Sie Ihre Geschenke nur mit Schlampereien füllen: Ein erweiterter Shop mit den tollsten Spielsachen, Editionen, Drucken, CDs… in allen Ecken von LOGRE!

Italiano :

Amavada è tornata con il suo super-giga-shop che fa sembrare Babbo Natale piuttosto noioso? Ancora una volta, il team si è fatto in quattro per garantire che non dobbiate riempire il vostro sacco di spazzatura: un negozio esteso ai quattro angoli di LOGRE, con i più meravigliosi giocattoli, edizioni, stampe, CD?

Espanol :

Amavada vuelve con su supertienda que hace que Papá Noel parezca más bien aburrido? Una vez más, el equipo se ha desvivido para que no tengas que llenar tu saco de basura: una tienda ampliada a las cuatro esquinas de la LOGRE, con los juguetes más maravillosos, ediciones, láminas, CD?

