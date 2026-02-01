C’est Énorme Un dimanche au théâtre Montargis

# C’est Énorme Un dimanche au théâtre

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date :

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Une influenceuse aux 100 000 followers prise à son propre piège de l’hyper- communication !

Pas facile de vivre cachée quand on est vedette des réseaux sociaux ! Floriane va en faire les frais ! Mais heureusement (ou malheureusement) pour elle, son frère, comédien anonyme devant l’éternel, sera là pour la tirer d’affaire. Un chassé-croisé amoureux sur le fond de trafic de produits illicites. Les portes claquent, les mensonges fusent … Tous les genres sont dans la nature même les Queers, à la caisse primaire d’assurance maladie. .

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87

