C’est gonflé 2026 | Festival danse arts du mouvement Théâtre | Avant Scène Cognac Cognac

C’est gonflé 2026 | Festival danse arts du mouvement

Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac Charente

Début : Vendredi 2026-03-26

fin : 2026-03-28

2026-03-26

Au programme deux spectacles par soir.

Cette édition 2026 de C’est gonflé sera traversée par le travail d’un.e artiste et vous serez invité à participer à des temps d’exploration ou de découverte.

Théâtre | Avant Scène Cognac 1 place Robert Schuman Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 32 78 resa@avantscene.com

English : C’est gonflé 2026 | Festival dance movement arts

The program includes two shows per evening.

This 2026 edition of C’est gonflé will feature the work of an artist, and you’ll be invited to take part in times of exploration and discovery.

