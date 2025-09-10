C’est Gratos 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

C’est Gratos 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement mercredi 10 septembre 2025.

C’est Gratos

Mercredi 10 septembre 2025 à partir de 14h30.

Samedi 13 septembre 2025 à partir de 14h30. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 14:30:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-10 2025-09-13

Spectacle du Collectif Scratch pour enfants à partir de 2 ans.Enfants

S’ils avaient la parole, les animaux auraient beaucoup à dire sur nos relations avec eux. Par chance, gratos, un chien rare et précieux qui n’a pas coûté un rond, est là pour nous raconter ses rapports complexes avec les humains en général et son compagnon Simon en particulier. Les relations de domination ou de soumission souvent illustrées dans les spectacles avec des animaux sont traités de front avec subtilité, finesse, beaucoup d’intelligence et énormément d’humour. Mimétisme, parodie, inversion des rôles… Qui influence qui ? Impossible à démêler et c’est tant mieux.









Une chose est sûre tous deux ont le même coiffeur. Quand un clown-chien devient complice d’un clown- humain, rire, émotion et profondeur sont au rendez-vous.









Un spectacle de clown–canin belge, qui mêle dressage, humour, chant, jonglage et flûtes.



Par le Collectif Scratch, avec Simon et Gratos. .

16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A show by Collectif Scratch for children aged 2 and over.

German :

Aufführung des Collectif Scratch für Kinder ab 2 Jahren.

Italiano :

Uno spettacolo del Collectif Scratch per bambini dai 2 anni in su.

Espanol :

Un espectáculo del Collectif Scratch para niños a partir de 2 años.

L’événement C’est Gratos Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-01 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille