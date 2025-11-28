C’est juste pour dire Pierre Alexandre Cholet

C’est juste pour dire Pierre Alexandre Cholet vendredi 28 novembre 2025.

C’est juste pour dire Pierre Alexandre

81 Place Travot Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 21:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28 2026-01-09

Avec son spectacle C’est juste pour dire , Pierre-Alexandre conjugue finesse, audace et musicalité pour mieux nous faire rire.

Seul en scène, accompagné de sa guitare et de son piano, il manie les mots avec une précision jubilatoire. Tantôt tendre, tantôt crédule, il aborde aussi bien des sujets du quotidien (première voiture, Saint-Valentin, grèves…) que des thèmes plus intimes ou sociétaux (religion, vasectomie…). Son humour original, porté par un vrai sens du jeu musical et une plume sincère et authentique, s’inscrit dans un univers singulier et à contre-courants.

​Lauréat de plusieurs Tremplins de l’Humour en France, Pierre-Alexandre s’impose comme une voix nouvelle de la scène humour musical . Un spectacle rythmé, drôle et sensible, à découvrir absolument. Ce n’est pas qu’un jeu de mots c’est juste pour dire. .

81 Place Travot Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 23 43 contact@lebalcon-cholet.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement C’est juste pour dire Pierre Alexandre Cholet a été mis à jour le 2025-09-27 par Office de tourisme du Choletais