C’EST LA CHANDELEUR AU DROGOL ! Le Malzieu-Ville

C’EST LA CHANDELEUR AU DROGOL !

Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : 2 – 2 – 10 EUR

Abonnement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Le café associatif, Le Drogol, vous invite à venir déguster les crêpes préparées par les bénévoles à l’occasion de la chandeleur ! Venez passer une après-midi conviviale et gourmand !

Rendez-vous le dimanche 1 février dès 15h00.

L’adhésion à l’association sera nécessaire.

Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com

English :

The café associatif, Le Drogol, invites you to come and taste the crêpes prepared by its volunteers for Candlemas! Come and spend a convivial and gourmet afternoon!

See you on Sunday, February 1, from 3.00 pm.

Membership of the association is required.

