C’EST LA CHANDELEUR AU DROGOL ! Le Malzieu-Ville
C’EST LA CHANDELEUR AU DROGOL ! Le Malzieu-Ville dimanche 1 février 2026.
C’EST LA CHANDELEUR AU DROGOL !
Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : 2 – 2 – 10 EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Le café associatif, Le Drogol, vous invite à venir déguster les crêpes préparées par les bénévoles à l’occasion de la chandeleur ! Venez passer une après-midi conviviale et gourmand !
Rendez-vous le dimanche 1 février dès 15h00.
L’adhésion à l’association sera nécessaire.
Avenue Pierre Rousset Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie gevaudandco@gmail.com
English :
The café associatif, Le Drogol, invites you to come and taste the crêpes prepared by its volunteers for Candlemas! Come and spend a convivial and gourmet afternoon!
See you on Sunday, February 1, from 3.00 pm.
Membership of the association is required.
L’événement C’EST LA CHANDELEUR AU DROGOL ! Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-01-26 par 48-OT Margeride en Gévaudan