C’est la chandeleur Salle polyvalente de la Mutualité Vichy

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-02-03 15:00:00
fin : 2026-02-03 18:00:00
2026-02-03
Dégustation gourmande 3 février 2026 à 15h
Crêpes, brioches parfumées, cidre et jus de fruits à la cafétéria Carrefour Vichy.
6 € personne Ouvert à tous Sur inscription
06 67 11 07 77
Organisé par le Comité de quartier Champ Capelet.
Salle polyvalente de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 11 07 77 champ.capelet@gmail.com
English :
Gourmet tasting ? February 3, 2026 at 3pm
Crepes, flavored brioches, cider and fruit juice at the Carrefour Vichy cafeteria.
6 ? person ? Open to all ? On registration
06 67 11 07 77
Organized by the Comité de quartier Champ Capelet.
