C’est la chandeleur Salle polyvalente de la Mutualité Vichy

C’est la chandeleur

Salle polyvalente de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy Allier

Début : 2026-02-03 15:00:00

fin : 2026-02-03 18:00:00

2026-02-03

Dégustation gourmande 3 février 2026 à 15h

Crêpes, brioches parfumées, cidre et jus de fruits à la cafétéria Carrefour Vichy.

6 € personne Ouvert à tous Sur inscription

06 67 11 07 77

Organisé par le Comité de quartier Champ Capelet.

Salle polyvalente de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 11 07 77 champ.capelet@gmail.com

English :

Gourmet tasting ? February 3, 2026 at 3pm

Crepes, flavored brioches, cider and fruit juice at the Carrefour Vichy cafeteria.

6 ? person ? Open to all ? On registration

06 67 11 07 77

Organized by the Comité de quartier Champ Capelet.

L’événement C’est la chandeleur Vichy a été mis à jour le 2026-01-08 par Vichy Destinations