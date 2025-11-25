C’est la fée qui m’a dit Spectacle Condé sur Huisne Sablons sur Huisne

C’est la fée qui m’a dit Spectacle

Condé sur Huisne 19 Rue du Marechal Leclerc Sablons sur Huisne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Spectacle à destination des enfants, par La Compagnie du Théâtre.

Pratique à la salle Paul Pelleray une organisation de la commune de Condé sur Huisne Sablons sur Huisne. .

Condé sur Huisne 19 Rue du Marechal Leclerc Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : C’est la fée qui m’a dit Spectacle

L’événement C’est la fée qui m’a dit Spectacle Sablons sur Huisne a été mis à jour le 2025-11-25 par OT CdC Coeur du Perche