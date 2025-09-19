C’EST LA FÊTE À ROUSSEAU ! Lunel
C’EST LA FÊTE À ROUSSEAU ! Lunel vendredi 19 septembre 2025.
C’EST LA FÊTE À ROUSSEAU !
48 Rue Jean-Jacques Rousseau Lunel Hérault
19 septembre 2025 à partir de 14h
Maison Rousseau
Tél 04 67 87 83 06
Gratuit Ouvert à toutes & tous
Pour la deuxième année consécutive, la Maison Rousseau vous propose de participer à une journée festive, créative et conviviale !
Au programme
– De 14h à 18h Animations pour tous
Défilé couture & ateliers créatifs avec l’Atelier de Nith
Créations artistiques avec Esart
Percussions & initiations par l’Arbre à Palabre
Poésie itinérante avec la Boîte à Malices
Jeux et animations pour petits et grands avec le P’tit Rendez-vous
Sensibilisation avec APS34
Ateliers nature avec les Jardins de la Roquette
Buvette conviviale tenue par Arts et Cultures
Porteur de Parole faites entendre votre voix !
– De 16h à 18h Arpentage
Pendant ce temps dédié, les lecteurs ou tout simplement le public, se partagent un livre. Chacun lit individuellement sa courte partie. Ensuite, les participants partagent aux autres membres du groupe le contenu de leur lecture. L’arpentage est une lecture collective en lisant une partie du livre, vous saurez toute l’histoire grâce aux autres lecteurs. Mais bien plus encore… chacun pourra donner son avis et ce qu’il en a ressenti.
– A 18h Inauguration de la Boîte à lire
– Concerts à partir de 19h
19h 20h Awary
20h30 21h30 Les Colporteurs de Rêves
22h 23h Seed Ja .
English :
september 19, 2025 ? starting at 2pm
Maison Rousseau
Tel: 04 67 87 83 06
Free of charge ? Open to all
German :
19. September 2025 ? ab 14 Uhr
Haus Rousseau
Tel.: 04 67 87 83 06
Kostenlos ? Offen für alle & jeden
Italiano :
19 settembre 2025 ? dalle 14:00
Maison Rousseau
Tel: 04 67 87 83 06
Gratuito? Aperto a tutti
Espanol :
19 de septiembre de 2025 ? a partir de las 14.00 horas
Casa Rousseau
Tel: 04 67 87 83 06
Gratuito ? Abierto a todos
