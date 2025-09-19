C’EST LA FÊTE À ROUSSEAU ! Lunel

19 septembre 2025 à partir de 14h

Maison Rousseau

Tél 04 67 87 83 06

Gratuit Ouvert à toutes & tous

Pour la deuxième année consécutive, la Maison Rousseau vous propose de participer à une journée festive, créative et conviviale !

Au programme

– De 14h à 18h Animations pour tous

Défilé couture & ateliers créatifs avec l’Atelier de Nith

Créations artistiques avec Esart

Percussions & initiations par l’Arbre à Palabre

Poésie itinérante avec la Boîte à Malices

Jeux et animations pour petits et grands avec le P’tit Rendez-vous

Sensibilisation avec APS34

Ateliers nature avec les Jardins de la Roquette

Buvette conviviale tenue par Arts et Cultures

Porteur de Parole faites entendre votre voix !

– De 16h à 18h Arpentage

Pendant ce temps dédié, les lecteurs ou tout simplement le public, se partagent un livre. Chacun lit individuellement sa courte partie. Ensuite, les participants partagent aux autres membres du groupe le contenu de leur lecture. L’arpentage est une lecture collective en lisant une partie du livre, vous saurez toute l’histoire grâce aux autres lecteurs. Mais bien plus encore… chacun pourra donner son avis et ce qu’il en a ressenti.

– A 18h Inauguration de la Boîte à lire

– Concerts à partir de 19h

19h 20h Awary

20h30 21h30 Les Colporteurs de Rêves

22h 23h Seed Ja .

48 Rue Jean-Jacques Rousseau Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 06

English :

september 19, 2025 ? starting at 2pm

Maison Rousseau

Tel: 04 67 87 83 06

Free of charge ? Open to all

German :

19. September 2025 ? ab 14 Uhr

Haus Rousseau

Tel.: 04 67 87 83 06

Kostenlos ? Offen für alle & jeden

Italiano :

19 settembre 2025 ? dalle 14:00

Maison Rousseau

Tel: 04 67 87 83 06

Gratuito? Aperto a tutti

Espanol :

19 de septiembre de 2025 ? a partir de las 14.00 horas

Casa Rousseau

Tel: 04 67 87 83 06

Gratuito ? Abierto a todos

