C’est la fête au Square de Geyter !, Square de Geyter, Saint-Denis
C’est la fête au Square de Geyter !, Square de Geyter, Saint-Denis samedi 6 juin 2026.
C’est la fête au Square de Geyter ! Samedi 6 juin, 14h00 Square de Geyter Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
C’est la fête au Square de Geyter !
Au menu la pollinisation sous tous ses aspects
- une ruche pédagogique pour découvrir le rôle des abeilles dans notre vie et la façon dont elles vivent,
- une dégustation de différents miels,
- un quizz apicole (la roue de la pollinisation) pour tester ses connaissances,
- un grand jeu pour les enfants dans le parc,
- un atelier d’impression sur étoffes,
- des découpages et coloriages pour les plus petits,
- de la musique
- et plein d’autres surprises …
Square de Geyter Boulevard Marcel Sembat 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0781189561 https://www.instagram.com/vivelesquare?igsh=MTVrbDkxN2NjeXY5Yg== Square public en cours de renaturation avec, en son centre, un jardin partagé. Métro ligne 13 station Porte de Paris
ou RER D ou H Gare de Saint-Denis
C’est la fête au Square de Geyter !
© Annie Lefèvre
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