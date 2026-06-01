C’est la fête au Square de Geyter !, Square de Geyter, Saint-Denis

C’est la fête au Square de Geyter ! Samedi 6 juin, 14h00 Square de Geyter Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

C’est la fête au Square de Geyter !

Au menu la pollinisation sous tous ses aspects

une ruche pédagogique pour découvrir le rôle des abeilles dans notre vie et la façon dont elles vivent,

une dégustation de différents miels,

un quizz apicole (la roue de la pollinisation) pour tester ses connaissances,

un grand jeu pour les enfants dans le parc,

un atelier d’impression sur étoffes,

des découpages et coloriages pour les plus petits,

de la musique

et plein d’autres surprises …

Square de Geyter Boulevard Marcel Sembat 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0781189561 https://www.instagram.com/vivelesquare?igsh=MTVrbDkxN2NjeXY5Yg== Square public en cours de renaturation avec, en son centre, un jardin partagé. Métro ligne 13 station Porte de Paris

ou RER D ou H Gare de Saint-Denis

C’est la fête au Square de Geyter !

© Annie Lefèvre