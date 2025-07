C’EST LA FÊTE AU VILLAGE Pardailhan

L’association *Pardailhan Initiatives* vous invite à une journée festive et conviviale au cœur du village ! Musique, jeux, bonne humeur et gourmandises seront au rendez-vous pour célébrer l’été comme il se doit.

Programme

– 15h00 Concours de pétanque

– Buvette ouverte toute la journée

– 20h00 Concert de C’DRIC en première partie

– 22h00 Concert du groupe PETIT JEAN

– Repas à partir de 20h00 (18 € sur inscription)

– Tapas disponibles sur place (10 €)

Infos repas

Réservation conseillée au 06 50 32 63 43 ou par mail à pardailhan-initiatives@hotmail.fr

Venez partager un moment chaleureux, danser sous les étoiles et profiter de l’ambiance unique de Pardailhan ! .

English :

The *Pardailhan Initiatives* association invites you to a festive and convivial day in the heart of the village! Music, games, good spirits and delicacies will be on hand to celebrate summer in style.

German :

Der Verein *Pardailhan Initiatives* lädt Sie zu einem festlichen und geselligen Tag im Herzen des Dorfes ein! Musik, Spiele, gute Laune und Leckereien stehen auf dem Programm, um den Sommer gebührend zu feiern.

Italiano :

L’associazione *Pardailhan Initiatives* vi invita a una giornata di festa e convivialità nel cuore del villaggio! Musica, giochi, buon umore e prelibatezze saranno a disposizione per celebrare l’estate in grande stile.

Espanol :

La asociación *Pardailhan Initiatives* le invita a una jornada festiva y de convivencia en el corazón del pueblo Música, juegos, buen humor y delicias para celebrar el verano por todo lo alto.

