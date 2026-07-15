Cest la fête (et la teuf) au village ! Musée de la Montagne Haut-du-Them-Château-Lambert
samedi 18 juillet 2026 · Musée de la Montagne · Haut-du-Them-Château-Lambert
Informations pratiques
Haut-du-Them-Château-Lambert
Cest la fête (et la teuf) au village !
Musée de la Montagne 3 Place du 19 Mars 1962 Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19
À l’occasion de l’ouverture de l’exposition La
fête foraine. Un monde à part ? , Château
Lambert se transforme en un véritable terrain
de jeux. Petites attractions, jeux d’adresse,
animations, investissent le musée et ses abords,
pour une journée placée sous le signe du rire
et de l’amusement et une soirée, Samedi 18
juillet, qui se termine en Teuf foraine ! .
Musée de la Montagne 3 Place du 19 Mars 1962 Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 43 09 musee-chateau-lambert@haute-saone.fr
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English : Cest la fête (et la teuf) au village !
L’événement Cest la fête (et la teuf) au village ! Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-07-07 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme
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