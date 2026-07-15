Cest la fête (et la teuf) au village ! Musée de la Montagne Haut-du-Them-Château-Lambert

Informations pratiques

Haut-du-Them-Château-Lambert

Cest la fête (et la teuf) au village !

Musée de la Montagne 3 Place du 19 Mars 1962 Haut-du-Them-Château-Lambert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

À l’occasion de l’ouverture de l’exposition La

fête foraine. Un monde à part ? , Château

Lambert se transforme en un véritable terrain

de jeux. Petites attractions, jeux d’adresse,

animations, investissent le musée et ses abords,

pour une journée placée sous le signe du rire

et de l’amusement et une soirée, Samedi 18

juillet, qui se termine en Teuf foraine ! .

Musée de la Montagne 3 Place du 19 Mars 1962 Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 43 09 musee-chateau-lambert@haute-saone.fr

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English : Cest la fête (et la teuf) au village !

L’événement Cest la fête (et la teuf) au village ! Haut-du-Them-Château-Lambert a été mis à jour le 2026-07-07 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme