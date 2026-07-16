C’est la fête (ou la teuf) au village !, Musée de la Montagne, Haut-du-Them-Château-Lambert
samedi 18 juillet 2026 · Musée de la Montagne · Haut-du-Them-Château-Lambert
Informations pratiques
C’est la fête (ou la teuf) au village ! 18 et 19 juillet Musée de la Montagne Haute-Saône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-19T14:00:00+02:00 – 2026-07-19T18:00:00+02:00
ÉVÉNEMENT ORGANISÉ DANS LE CADRE DE L’EXPOSITON « LA FÊTE FORAINE. UN MONDE À PART ? »
Le Musée départemental Demard de la Montagne fait place à la fête les 18 et 19 juillet !
Au programme ? Un week-end d’animations inédites autour de l’exposition « La fête foraine. Un monde à part ? » !
Manèges, jeux d’adresse, attractions étonnantes et curiosités foraines s’invitent au musée ! Petits et grands, entrez sans hésiter ! Venez jouer, rire et vous émerveiller.
Que la fête commence !
SAMEDI 18 JUILLET :
Tout public – gratuit
– De 10h à 18h
En continu
> Le carrousel à propulsion amicale ou parentale
Un manège de l’association Épinal en Transition
Découvrez un carrousel pas comme les autres, alimenté par une énergie simple et inépuisable : les jambes des parents et des accompagnateurs. Oubliez le maillot jaune (quoique !) : ici, on pédale pour faire tourner le manège et offrir aux enfants des éclats de rire !
> Faites vos jeux
Jeux en bois fabriqués par Jean-Luc Lassus
Envie de vous défier ? Ne cherchez plus ! Une ribambelle de jeux en bois vous attendent dans le parc du musée. Alors, qui sera le plus adroit ?
> Une enquête à la fête foraine
Prêts à enquêter ? Un parcours-jeu vous plonge dans l’exposition « La fête foraine. Un monde à part ? ».
Indices, énigmes, curiosités… Ouvrez l’œil et laissez-vous guider. À vous de jouer !
> Les Défis de l’Esprit : stand de voyance, Fakir et jeux d’adresse
Avec l’Association MTBA, Mountain Bike Adavanced
Avez-vous l’intuition d’une voyante ou le sang-froid d’un fakir ? Mettez vos sens à l’épreuve à travers une série de défis où concentration, équilibre et coordination seront vos meilleurs alliés. Illusion ou véritable talent ? Un dernier défi vous sera proposé pour tester vos facultés !
> L’atelier du photographe forain
Avec le CRP de Lure
Prenez la pose chez le photographe forain et repartez avec un souvenir original !
> Atelier marionnettes
Avec l’association L’arÊTE
Le théâtre de marionnettes faisait partie des attractions incontournables des foires et des fêtes populaires. Entrez dans les coulisses et créez vos propres marionnettes dans La Nef des histoires !
ATTENTION MESSIEURS, DAMES : À 11h, 15h et 17h, ne manquez pas le spectacle de la Nef des Histoires !
– De 16h à 18h
> Concours de quilles en folie
Venez tester votre adresse et essayer de faire tomber un maximum de quilles ! Alors « quilles » sera le plus fort ou la plus forte ?
A partir de 10 ans
Inscriptions : 03 84 20 43 09 | musee-chateau-lambert@haute-saone.fr
– De 18h à 22h
> Teuf foraine : soirée dansante et musicale
Que serait la fête foraine sans musique à fond ?
Dj Parallelism prend les commandes de la fête pour une soirée électro aux sonorités futuristes. Entre Bass Music, Drum & Bass et House, laissez-vous entraîner dans un tourbillon de sons et de lumières. Alors, prêts pour un dernier tour de piste ?
DIMANCHE 19 JUILLET :
Tout public – gratuit
– De 14h à 18h
En continu
> Le Carrousel à propulsion amicale ou parentale
> Faites vos jeux ?
> Une enquête à la fête foraine
> Les Défis de l’Esprit : stand de voyance, Fakir et jeux d’adresse
> L’atelier du photographe forain
> Atelier marionnettes à l’ESPACE NATURE ET CULTURE
… et en plus de cela ?
> Roulemaboule
Assistez à la sculpture sur ballon du clown Roulemaboule ! Sous vos yeux, de simples ballons se transforment en animaux, personnages et formes étonnantes.
– De 14h30 à 16h30
> Diseuse de bonne aventure
Avec Mes petites étoiles
Parmi les figures incontournables des fêtes foraines, la diseuse de bonne aventure fascine et intrigue. Dans sa roulotte ou derrière les rideaux de son échoppe, elle attire celles et ceux venus questionner leur destin. Passez au stand de la cartomancienne et laissez parler les cartes pour découvrir ce que l’avenir vous réserve…
Pour les adultes
– À 14h30 et 16H
> Visite guidée de l’exposition « La fête foraine. Un monde à part ?
Approchez, approchez ! Venez découvrir notre nouvelle exposition créée avec la participation de forains, d’artistes et de collectionneurs, mais aussi d’habitants « sédentaires ». Cette nouvelle enquête-exposition reprend les codes de la fête. Ce lieu où le forain doit savoir créer une ambiance festive perpétuelle, pour nous emporter dans un véritable voyage.
Tout public
Musée de la Montagne 3 Place du 19 Mars 1962, 70440 Haut-du-Them-Château-Lambert, France Haut-du-Them-Château-Lambert 70440 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33384204309 https://musees.haute-saone.fr/chateau-lambert [{« link »: « mailto:musee-chateau-lambert@haute-saone.fr »}] Situé dans la région des Vosges Saônoises, au cœur du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, au carrefour des vallées de l’Ognon et de la Moselle, entre Franche-Comté et Lorraine, le musée évoque la vie rurale en montagne, notamment les métiers de la forêt et de l’artisanat du bois au début du XXe siècle. Installé en partie à l’extérieur, celui-ci présente aussi les activités de la ferme, du moulin et de la forge. L’activité de Château-Lambert a longtemps été double, partagée entre les mines et l’agriculture : sont ainsi présentés deux types d’exploitation : le cuivre et le molybdène, mettant en évidence l’évolution des méthodes d’extraction et les outils utilisés. Plusieurs aspects sont abordés : les conditions de travail des mineurs au XVIIe siècle, l’histoire de l’exploitation minière.
ÉVÉNEMENT ORGANISÉ DANS LE CADRE DE L’EXPOSITON « LA FÊTE FORAINE. UN MONDE À PART ? »
©Carlie
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