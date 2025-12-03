C’est la fête ! Thionville
C’est la fête ! Thionville mercredi 3 décembre 2025.
C’est la fête !
11A rue de la Perdrix Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03 16:00:00
2025-12-03
Rejoins-nous pour danser et t’amuser sur les mix réalisés par les participants des ateliers DJing d’octobre et novembre !
À partir de 6 ansEnfants
11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr
English :
Join us to dance and have fun to the mixes created by participants in the October and November DJing workshops!
Ages 6 and up
German :
Tanze und amüsiere dich mit uns zu den Mixes, die von den Teilnehmern der DJing-Workshops im Oktober und November zusammengestellt wurden!
Ab 6 Jahren
Italiano :
Unisciti a noi per ballare e divertirti con i mix creati dai partecipanti ai laboratori di DJing di ottobre e novembre!
Dai 6 anni in su
Espanol :
Únete a nosotros para bailar y divertirte con las mezclas creadas por los participantes en los talleres de DJ de octubre y noviembre
A partir de 6 años
L’événement C’est la fête ! Thionville a été mis à jour le 2025-11-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME