C’est la fête ! Thionville

C’est la fête !

11A rue de la Perdrix Thionville Moselle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03 16:00:00

Rejoins-nous pour danser et t’amuser sur les mix réalisés par les participants des ateliers DJing d’octobre et novembre !

À partir de 6 ansEnfants

11A rue de la Perdrix Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 87 48 91 doriane.tacik@mairie-thionville.fr

English :

Join us to dance and have fun to the mixes created by participants in the October and November DJing workshops!

Ages 6 and up

German :

Tanze und amüsiere dich mit uns zu den Mixes, die von den Teilnehmern der DJing-Workshops im Oktober und November zusammengestellt wurden!

Ab 6 Jahren

Italiano :

Unisciti a noi per ballare e divertirti con i mix creati dai partecipanti ai laboratori di DJing di ottobre e novembre!

Dai 6 anni in su

Espanol :

Únete a nosotros para bailar y divertirte con las mezclas creadas por los participantes en los talleres de DJ de octubre y noviembre

A partir de 6 años

