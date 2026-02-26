C’est la paye, ça s’arrose ! avec The Memory Box Parc Léo Lagrange Portes-lès-Valence
C’est la paye, ça s’arrose ! avec The Memory Box Parc Léo Lagrange Portes-lès-Valence jeudi 30 avril 2026.
C’est la paye, ça s’arrose ! avec The Memory Box
Parc Léo Lagrange Magic Mirror, Parc Léo Lagrange Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30 22:00:00
Date(s) :
2026-04-30
Rire, Swing et Amour seront au rendez-vous de ce dernier C’est la paye, ça s’arrose ! de la saison !
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Parc Léo Lagrange Magic Mirror, Parc Léo Lagrange Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 85 46 billetterie@train-theatre.fr
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English :
Laughter, swing and love will be the order of the day for this final C’est la paye, ça s’arrose! of the season!
L’événement C’est la paye, ça s’arrose ! avec The Memory Box Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-03-17 par Valence Romans Tourisme