C’est la paye, ça s’arrose ! avec The Memory Box Parc Léo Lagrange Portes-lès-Valence

C’est la paye, ça s’arrose ! avec The Memory Box Parc Léo Lagrange Portes-lès-Valence jeudi 30 avril 2026.

C’est la paye, ça s’arrose ! avec The Memory Box

Parc Léo Lagrange Magic Mirror, Parc Léo Lagrange Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:30:00
fin : 2026-04-30 22:00:00

Date(s) :
2026-04-30

Rire, Swing et Amour seront au rendez-vous de ce dernier C’est la paye, ça s’arrose ! de la saison !
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Parc Léo Lagrange Magic Mirror, Parc Léo Lagrange Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 85 46  billetterie@train-theatre.fr

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English :

Laughter, swing and love will be the order of the day for this final C’est la paye, ça s’arrose! of the season!

L’événement C’est la paye, ça s’arrose ! avec The Memory Box Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-03-17 par Valence Romans Tourisme

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