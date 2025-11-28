« C’EST LA PREMIÈRE FOIS » LES SALOPETTES REINE DE COEUR Rennes
« C’EST LA PREMIÈRE FOIS » LES SALOPETTES REINE DE COEUR Rennes vendredi 28 novembre 2025.
« C’EST LA PREMIÈRE FOIS » LES SALOPETTES REINE DE COEUR Rennes Vendredi 28 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine
dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars
Des contraintes farfelues, des défis piquants, et une ambiance garantie 100% improvisée !
[https://www.instagram.com/les.salopettes.impro/](https://www.instagram.com/les.salopettes.impro/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-28T20:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-28T22:30:00.000+01:00
1
https://www.lareinedecoeur.fr/
REINE DE COEUR 48 rue de Saint-Brieuc, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine