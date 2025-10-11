C’est la rentrée ! Match d’impro du MINOU à la salle Braun ! Metz

18 Rue Mozart Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11 22:30:00

2025-10-11

C’est la rentrée !

Après des vacances bien méritées, tout les chats du MINOU ont remplis leurs cartables d’énergie, d’humour, de folie, d’amour et d’émotion ! Et comme les vilains garnements qu’ils sont, ils vont vous déverser tout ça sur la scène de la salle Braun. Un peu comme le ferait votre chat avec le paquet de riz négligemment laissé sur la table de la cuisine. Par contre, ils n’ont toujours pas appris leur texte ! Donc comme d’hab, on y va à l’impro !

Venez vivre un spectacle unique et éphémère qui n’existera que pour vos yeux, l’espace d’un soir, mais restera dans vos mémoires.Tout public

18 Rue Mozart Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 77 48 64 49

English :

It’s back to school time!

After a well-deserved vacation, all the MINOU cats have filled their satchels with energy, humor, madness, love and emotion! And like the bad boys they are, they’re going to pour it all out on stage at Salle Braun. Rather like your cat does with the packet of rice carelessly left on the kitchen table. On the other hand, they still haven’t learned their lines! So, as usual, we’re going to improvise!

Come and experience a unique and ephemeral show that will exist only for your eyes, for the space of an evening, but will remain in your memories.

German :

Es ist wieder soweit!

Nach den wohlverdienten Ferien haben alle Katzen des MINOU ihre Ranzen mit Energie, Humor, Wahnsinn, Liebe und Emotionen gefüllt! Und wie die bösen Buben, die sie sind, werden sie Ihnen all das auf der Bühne des Braun-Saals um die Ohren hauen. Ein bisschen so, wie es Ihre Katze mit der Packung Reis machen würde, die achtlos auf dem Küchentisch liegen gelassen wurde. Andererseits haben sie ihren Text immer noch nicht gelernt! Also wird wie immer improvisiert!

Erleben Sie ein einzigartiges und flüchtiges Spektakel, das nur für Ihre Augen existiert, einen Abend lang, aber in Ihrer Erinnerung bleibt.

Italiano :

È tempo di tornare a scuola!

Dopo le meritate vacanze, tutti i gatti del MINOU hanno fatto il pieno di energia, umorismo, follia, amore ed emozione! E da bravi birbanti quali sono, li riverseranno tutti sul palco della Salle Braun. Un po’ come fa il vostro gatto con il pacchetto di riso lasciato incautamente sul tavolo della cucina. Ma non hanno ancora imparato le battute! Quindi, come al solito, improvviseremo!

Venite a vivere uno spettacolo unico ed effimero che esisterà solo per i vostri occhi, per lo spazio di una sera, ma che rimarrà nei vostri ricordi.

Espanol :

¡Es hora de volver a la escuela!

Tras unas merecidas vacaciones, todos los gatos de MINOU han llenado sus mochilas de energía, humor, locura, amor y emoción Y como traviesos bribones que son, van a derramarlo todo en el escenario de la Salle Braun. Un poco como hace el gato con el paquete de arroz que ha dejado descuidadamente sobre la mesa de la cocina. Pero aún no se han aprendido el guión Así que, como de costumbre, ¡vamos a improvisar!

Venga a vivir un espectáculo único y efímero que sólo existirá para sus ojos, durante el espacio de una velada, pero que permanecerá en su memoria.

