C’est la rentrée QI GONG L’Etoile Bleue Saint-Junien

C’est la rentrée QI GONG L’Etoile Bleue Saint-Junien mardi 23 septembre 2025.

C’est la rentrée QI GONG

L’Etoile Bleue 6 Rue Renan Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23

fin : 2025-09-23

Date(s) :

2025-09-23

Découvrez le Qi Gong, une pratique chinoise millénaire qui allie mouvement, respiration et détente. Accessible à tous, quel que soit l’âge ou la condition physique, ce sport de santé favorise équilibre et vitalité.

Au fil des séances, vous enchaînerez des mouvements lents et harmonieux, associerez des exercices respiratoires, pratiquerez l’auto-massage et apprendrez à faire circuler l’énergie dans tout le corps. Les bienfaits sont nombreux diminution du stress, meilleure concentration, mémoire stimulée, regain de vitalité et un profond sentiment de sérénité.

Petit à petit, les tensions physiques s’apaisent et la circulation de l’énergie interne s’améliore. Guidés par une enseignante diplômée de la FAEMC et reconnue par l’État, vous pourrez explorer cette discipline douce et ressourçante, idéale pour prendre soin de soi au quotidien. .

L’Etoile Bleue 6 Rue Renan Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 85 95 79 asso.qian@orange.fr

English : C’est la rentrée QI GONG

German : C’est la rentrée QI GONG

Italiano :

Espanol : C’est la rentrée QI GONG

L’événement C’est la rentrée QI GONG Saint-Junien a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Porte Océane du Limousin