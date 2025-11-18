C’est la semaine de l’Industrie, venez visiter l’entreprise BENNE SA à Castres et découvrez leurs réalisations Agence CASTRES Castres

C’est la semaine de l’Industrie, venez visiter l’entreprise BENNE SA à Castres et découvrez leurs réalisations Mardi 18 novembre, 08h00 Agence CASTRES Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T10:30:00

Fin : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T10:30:00

Dans le cadre de la semaine nationale de l’industrie nous vous proposons la visite de l’entreprise BENNE SA à Castres. Spécialistes de la fabrication de convoyeurs sur mesure l’entreprise BENNE vous étonnera par la diversité des métiers qui y sont exercés. De la conception, à la fabrication, à l’installation et la mise en service chez ses clients vous retrouverez également toutes les fonctions support (commerce, secrétariat, comptabilité, magasinage,…) nécessaires au bon fonctionnement d’une e

Agence CASTRES 81100 Castres Castres 81100 Lambert Tarn Occitania

