C’est la vida ! Salle polyvalente Bretigny

C’est la vida ! Salle polyvalente Bretigny samedi 28 février 2026.

C’est la vida !

Salle polyvalente 12 rue de la mairie Bretigny Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Par la Compagnie De Fakto. Aux rythmes ensoleillés des chansons françaises et espagnoles, un couple nous conte avec humour et tendresse, les plus grands moments de sa vie. Une histoire tendre où la danse, le rire et l‘émotion se mêlent aux arts du mime et du geste. Les danseurs bondissent du hip-hop à la salsa et troquent les danses de salon pour une version moderne et originale ! .

Salle polyvalente 12 rue de la mairie Bretigny 21490 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 20 42 45

English : C’est la vida !

German : C’est la vida !

Italiano :

Espanol :

L’événement C’est la vida ! Bretigny a été mis à jour le 2025-08-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)