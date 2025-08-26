C’est la vida ! Place Viard Mirebeau-sur-Bèze

C'est la vida ! Place Viard Mirebeau-sur-Bèze vendredi 29 mai 2026.

C’est la vida !

Place Viard Le Forum Mirebeau-sur-Bèze Côte-d’Or

Début : 2026-05-29 20:30:00

2026-05-29

Par la Compagnie De Fakto. Aux rythmes ensoleillés des chansons françaises et espagnoles, un couple nous conte avec humour et tendresse, les plus grands moments de sa vie. Une histoire tendre où la danse, le rire et l‘émotion se mêlent aux arts du mime et du geste. Les danseurs bondissent du hip-hop à la salsa et troquent les danses de salon pour une version moderne et originale !

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental. .

Place Viard Le Forum Mirebeau-sur-Bèze 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Forum@mirebeausurbeze.com

