C'est la vida ! Montbard samedi 14 février 2026.

Espace Paul Eluard Montbard Côte-d'Or

Gratuit

Début : 2026-02-14 17:30:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Par la Compagnie De Fakto. Aux rythmes ensoleillés des chansons françaises et espagnoles, un couple nous conte avec humour et tendresse, les plus grands moments de sa vie. Une histoire tendre où la danse, le rire et l'émotion se mêlent aux arts du mime et du geste. Les danseurs bondissent du hip-hop à la salsa et troquent les danses de salon pour une version moderne et originale !

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d'Or du Conseil Départemental .

Espace Paul Eluard Montbard 21500 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

