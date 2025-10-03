C’est la Vida ! Pôle culturel l’Étincelle Venelles

Vendredi 3 octobre 2025 de 20h30 à 21h30. Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 14 EUR

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03 21:30:00

2025-10-03

Sur les rythmes ensoleillés de chansons françaises et espagnoles, ce duo de danse célèbre avec humour les instants inoubliables de la vida !

Une histoire poétique, où la danse, le rire et les émotions s’entrelacent avec le hip-hop et les arts du mime et du geste.

Tout public à partir de 6 ans .

Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

To the sunny rhythms of French and Spanish songs, this dance duo celebrates the unforgettable moments of « vida » with a sense of humor!

German :

Zu den sonnigen Rhythmen französischer und spanischer Lieder feiert dieses Tanzduo auf humorvolle Weise die unvergesslichen Momente der « vida »!

Italiano :

Al ritmo solare di canzoni francesi e spagnole, questo duo di ballo celebra con umorismo i momenti indimenticabili della « vida »!

Espanol :

Al ritmo soleado de canciones francesas y españolas, este dúo de baile celebra con humor los momentos inolvidables de la « vida »

