C’est le bon moment pour tailler, et broyer vos déchets verts Parc de la Sèvre Vertou samedi 15 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public

Venez broyer vos branchages (section 5 cm maximum, résineux non acceptés). Apporter des contenants pour repartir avec le broyat. Il sera utile pour équilibrer votre compost, ou pailler vos cultures ou allées. L’association pourra également vous donner des conseils pratiques pour le jardin, de septembre à février, c’est le bon moment pour tailler vos haies et élaguer vos arbres. Organisé par la ville de Vertou et l’association la Solid.

Parc de la Sèvre Centre – Bourg Vertou 44120