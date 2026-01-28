C’est le carnaval

11 avenue de la Gare Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 09:30:00

fin : 2026-02-11 11:30:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-11 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19

Ces vacances seront une parenthèse festive sur le thème du CARNAVAL ! Il y en aura pour tout le monde les familles, les adultes, les ados, les enfants. Balade, ateliers créatifs, atelier d’écriture, temps d’accueil des familles, veillée festive.

11 avenue de la Gare Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 43 67 accueil@lamaisonpop.com

English:

This vacation will be a festive interlude on the theme of CARNAVAL! There’s something for everyone: families, adults, teenagers and children. Strolls, creative workshops, writing workshops, family welcome times, festive evenings.

L’événement C’est le carnaval Montendre a été mis à jour le 2026-01-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge