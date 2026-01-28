C’est le carnaval Montendre
C’est le carnaval Montendre mardi 10 février 2026.
C’est le carnaval
11 avenue de la Gare Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 09:30:00
fin : 2026-02-11 11:30:00
Date(s) :
2026-02-10 2026-02-11 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19
Ces vacances seront une parenthèse festive sur le thème du CARNAVAL ! Il y en aura pour tout le monde les familles, les adultes, les ados, les enfants. Balade, ateliers créatifs, atelier d’écriture, temps d’accueil des familles, veillée festive.
.
11 avenue de la Gare Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 43 67 accueil@lamaisonpop.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This vacation will be a festive interlude on the theme of CARNAVAL! There’s something for everyone: families, adults, teenagers and children. Strolls, creative workshops, writing workshops, family welcome times, festive evenings.
L’événement C’est le carnaval Montendre a été mis à jour le 2026-01-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge