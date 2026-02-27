C’est le crunch ! (La Banou) Brive-la-Gaillarde

C’est le crunch ! (La Banou)

37 Avenue du Maréchal Foch Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Venez vivre la rencontre tant attendue du tournoi des 6 nations à la Banou ! .

contact@labanou.com

