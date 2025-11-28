C’est le green friday ! Arinthod La recyclerie Arinthod

C’est le green friday ! Arinthod

La recyclerie 7 Rue Fontaine du Frene Arinthod Jura

Tarif : – – EUR

C’est le green friday le vendredi 28 novembre à la recyclerie d’Arinthod de 9h à 12h et 13h30 à 16h30.

Tout public.

Ouvert exceptionnellement pour promouvoir une consommation responsable et durable !!

une exposition, des jeux et des trucs et astuces pour découvrir comment devenir un super consom’acteur ! .

La recyclerie 7 Rue Fontaine du Frene Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 32 07 15

