C’est le green friday ! Arinthod La recyclerie Arinthod

C’est le green friday ! Arinthod
La recyclerie 7 Rue Fontaine du Frene Arinthod Jura
Gratuit
Début : 2025-11-28 09:00:00
fin : 2025-11-28 12:00:00
2025-11-28
C’est le green friday le vendredi 28 novembre à la recyclerie d’Arinthod de 9h à 12h et 13h30 à 16h30.
Tout public.
Ouvert exceptionnellement pour promouvoir une consommation responsable et durable !!
une exposition, des jeux et des trucs et astuces pour découvrir comment devenir un super consom’acteur ! .
La recyclerie 7 Rue Fontaine du Frene Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 32 07 15
