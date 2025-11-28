C’est le green friday ! Orgelet La recyclerie Orgelet

C’est le green friday ! Orgelet

La recyclerie 5 Rue de l’Église Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 09:00:00

fin : 2025-11-28 12:00:00

Date(s) :

2025-11-28

C’est le green friday le vendredi 28 novembre à la recyclerie d’Orgelet de 9h à 12h et 13h30 à 16h30.

Tout public.

Ouvert exceptionnellement pour promouvoir une consommation responsable et durable !!

une exposition, des jeux et des trucs et astuces pour découvrir comment devenir un super consom’acteur ! .

La recyclerie 5 Rue de l’Église Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 85 47 91

English : C’est le green friday ! Orgelet

German : C’est le green friday ! Orgelet

Italiano :

Espanol :

L’événement C’est le green friday ! Orgelet Orgelet a été mis à jour le 2025-09-13 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE