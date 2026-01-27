C’est le printemps ! atelier grainothèque Cambrousse Médiathèque Edmond Rostand Paris

Venez fêter le printemps le samedi 21 mars en allant découvrir le jardin partagé de l’association Cambrousse atelier ! Quelques pas à faire et vous y apprendrez à semer des graines. RDV à la Grainothèque de la médiathèque Edmond Rostand à 14h30 pour un départ commun.

Le samedi 21 mars 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

+33144880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr http://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand http://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand



