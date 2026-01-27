C’est le printemps ! atelier grainothèque Cambrousse Médiathèque Edmond Rostand Paris
C’est le printemps ! atelier grainothèque Cambrousse Médiathèque Edmond Rostand Paris samedi 21 mars 2026.
Venez fêter le printemps le samedi 21 mars en allant découvrir le jardin partagé de l’association Cambrousse atelier ! Quelques pas à faire et vous y apprendrez à semer des graines. RDV à la Grainothèque de la médiathèque Edmond Rostand à 14h30 pour un départ commun.
Le samedi 21 mars 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-21T15:30:00+01:00
fin : 2026-03-21T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-21T14:30:00+02:00_2026-03-21T16:00:00+02:00
Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris
+33144880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr http://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand http://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand
Afficher la carte du lieu Médiathèque Edmond Rostand et trouvez le meilleur itinéraire