C’est le Printemps des poètes ! Lille

C’est le Printemps des poètes !

84 86 boulevard de Metz Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 16:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

**Le Printemps des poètes Du 14 au 28 mars**

Poétesse et sophrologue, Marcella attrape le quotidien avec sa tête, ses mains, son coeur, son ventre, ses jambes. Elle le triture, le reconstruit, l’amplifie… Elle le transforme en poésie !

Les plus grands écrivent, les enfants lisent et jouent, les petits se font raconter des histoires.

Sur réservation

• Bois Blancs samedi 14 mars De 10h à 11h atelier d’écriture pour adultes

• Lille-Sud samedi 14 mars De 16h à 17h Pour enfants dès 3 ans

• Wazemmes samedi 21 mars De 10h à 11h Pour enfants dès 3 ans

• Faubourg de Béthune samedi 21 mars après-midi Pour enfants de 6 à 10 ans

• Vieux-Lille mercredi 25 mars de 10h à 11h Pour enfants de 3 à 6 ans

Printemps des Poètes au jardin, avec la Bibliomobile Samedi 28 mars De 16h à 17h

Jeux et poésie en famille

Jardin des Plantes de Lille 306, rue du jardin des plantes

**Avec l’association Du Vent dans les Mots.**

**Le Printemps des poètes Du 14 au 28 mars**

Poétesse et sophrologue, Marcella attrape le quotidien avec sa tête, ses mains, son coeur, son ventre, ses jambes. Elle le triture, le reconstruit, l’amplifie… Elle le transforme en poésie !

Les plus grands écrivent, les enfants lisent et jouent, les petits se font raconter des histoires.

Sur réservation

• Bois Blancs samedi 14 mars De 10h à 11h atelier d’écriture pour adultes

• Lille-Sud samedi 14 mars De 16h à 17h Pour enfants dès 3 ans

• Wazemmes samedi 21 mars De 10h à 11h Pour enfants dès 3 ans

• Faubourg de Béthune samedi 21 mars après-midi Pour enfants de 6 à 10 ans

• Vieux-Lille mercredi 25 mars de 10h à 11h Pour enfants de 3 à 6 ans

Printemps des Poètes au jardin, avec la Bibliomobile Samedi 28 mars De 16h à 17h

Jeux et poésie en famille

Jardin des Plantes de Lille 306, rue du jardin des plantes

**Avec l’association Du Vent dans les Mots.** .

84 86 boulevard de Metz Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 30 42 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

**Le Printemps des poètes March 14 to 28** (in French only)

A poet and sophrologist, Marcella captures everyday life with her head, her hands, her heart, her stomach and her legs. She triturates it, reconstructs it, amplifies it? She transforms it into poetry!

The older ones write, the children read and play, the little ones are told stories.

Book in advance

? Bois Blancs: Saturday March 14 10am to 11am writing workshop for adults

? Lille-Sud: Saturday, March 14 4pm to 5pm For children aged 3 and over

? Wazemmes: Saturday, March 21 10am to 11am For children aged 3 and over

? Faubourg de Béthune: Saturday afternoon, March 21 For children aged 6 to 10

? Vieux-Lille: Wednesday, March 25 10 to 11 a.m. For children aged 3 to 6 ?

Printemps des Poètes in the garden, with the Bibliomobile Saturday March 28 4pm to 5pm

Family games and poetry

Jardin des Plantes de Lille 306, rue du jardin des plantes

**With the Du Vent dans les Mots association

L’événement C’est le Printemps des poètes ! Lille a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme