C’est le Printemps des poètes !, L’Orangerie, Lille

C’est le Printemps des poètes ! Samedi 28 mars, 16h00 L’Orangerie Nord

Entrée libre le samedi 28 mars, sur réservation pour les ateliers en médiathèques. GRATUIT

Le Printemps des poètes – Du 14 au 28 mars

Poétesse et sophrologue, Marcella attrape le quotidien avec sa tête, ses mains, son coeur, son ventre, ses jambes. Elle le triture, le reconstruit, l’amplifie… Elle le transforme en poésie !

Des ateliers gratuits avec Marcella sont proposés tout au long du mois de mars, sur réservation : bm-lille.fr

A la médiathèque des Bois Blancs : samedi 14 mars – De 10h à 11h – atelier d’écriture pour adultes

A la médiathèque de Lille-Sud : samedi 14 mars – De 16h à 17h – Pour enfants dès 3 ans

A la médiathèque de Wazemmes : samedi 21 mars – De 10h à 11h – Pour enfants dès 3 ans

A la Maison du projet de Faubourg de Béthune : samedi 21 mars après-midi – Pour enfants de 6 à 10 ans

A la médiathèque du Vieux-Lille : mercredi 25 mars de 10h à 11h – Pour enfants dès 3 ans

Rendez-vous sans réservation, avec la Bibliomobile – Samedi 28 mars – De 16h à 17h – Au Jardin des Plantes de Lille – 306, rue du jardin des plantes

Avec l’association Du Vent dans les Mots.

L'Orangerie 306 Rue du Jardin des Plantes, 59000 Lille, France Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Jeux et poésie en famille, avec l’association Du Vent dans les Mots et la poétesse Marcella. Et découvrez la bibliomobile de la ville de Lille !