C’est le Printemps des poètes !, Maison du projet « En attendant la médiathèque », Lille

C’est le Printemps des poètes ! Samedi 21 mars, 16h00 Maison du projet « En attendant la médiathèque » Nord

Sur inscription

Le Printemps des poètes – Du 14 au 28 mars

Poétesse et sophrologue, Marcella attrape le quotidien avec sa tête, ses mains, son coeur, son ventre, ses jambes. Elle le triture, le reconstruit, l’amplifie… Elle le transforme en poésie !

Les plus grands écrivent, les enfants lisent et jouent, les petits se font raconter des histoires.

• Bois Blancs : samedi 14 mars – De 10h à 11h – atelier d’écriture pour adultes

• Lille-Sud : samedi 14 mars – De 16h à 17h – Pour enfants dès 3 ans

• Wazemmes : samedi 21 mars – De 10h à 11h – Pour enfants dès 3 ans

• Faubourg de Béthune : samedi 21 mars après-midi – Pour enfants de 6 à 10 ans

• Vieux-Lille : mercredi 25 mars de 10h à 11h – Pour enfants de 3 à 6 ans

Printemps des Poètes au jardin, avec la Bibliomobile – Samedi 28 mars – De 16h à 17h

Jeux et poésie en famille

Jardin des Plantes de Lille – 306, rue du jardin des plantes

Avec l’association Du Vent dans les Mots.

Maison du projet « En attendant la médiathèque » 84 86 boulevard de Metz Lille 59000 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France

Atelier de lecture poétique pour les enfants de 6 à 10 ans, avec l’association Du Vent dans les Mots et la poétesse Marcella, venez fêter la poésie dans les médiathèques lilloises.