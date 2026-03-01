C’est l’heure de la p’tite histoire… spéciale Pâques

50 Rue des écoles Neufchef Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-03-25 10:00:00

fin : 2026-03-25 11:00:00

Date(s) :

2026-03-25

C’est l’heure de la p’tite histoire… spéciale Pâques !

Le Bateau Livre de Neufchef invite les petits gourmands d’histoires à un atelier lecture et bricolage de Pâques.

Au programme

– une jolie histoire

– un petit bricolage sur le thème de Pâques

et surtout un bon moment à partager ensemble !

10h00 11h00 enfants de 3 à 5 ans

14h30 15h30 enfants de 6 à 8 ans

Inscription recommandée

Une belle occasion pour les enfants de plonger dans les histoires… et de repartir avec une petite création de Pâques !Enfants

0 .

50 Rue des écoles Neufchef 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 86 63 74 lebateaulivre@neufchef.fr

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English :

Time for a little Easter story!

Le Bateau Livre in Neufchef invites little story-lovers to an Easter reading and craft workshop.

On the program

– a pretty story

– an Easter-themed craft

and, above all, a good time to share together!

10h00 ? 11:00 am: children aged 3 to 5

14h30 ? 3:30 p.m.: 6- to 8-year-olds

Registration recommended

A great opportunity for children to immerse themselves in stories? and leave with a little Easter creation!

L’événement C’est l’heure de la p’tite histoire… spéciale Pâques Neufchef a été mis à jour le 2026-03-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME