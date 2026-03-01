C’est l’heure de la p’tite histoire… spéciale Pâques Neufchef
C’est l’heure de la p’tite histoire… spéciale Pâques Neufchef mercredi 25 mars 2026.
C’est l’heure de la p’tite histoire… spéciale Pâques
50 Rue des écoles Neufchef Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-03-25 10:00:00
fin : 2026-03-25 11:00:00
Date(s) :
2026-03-25
C’est l’heure de la p’tite histoire… spéciale Pâques !
Le Bateau Livre de Neufchef invite les petits gourmands d’histoires à un atelier lecture et bricolage de Pâques.
Au programme
– une jolie histoire
– un petit bricolage sur le thème de Pâques
et surtout un bon moment à partager ensemble !
10h00 11h00 enfants de 3 à 5 ans
14h30 15h30 enfants de 6 à 8 ans
Inscription recommandée
Une belle occasion pour les enfants de plonger dans les histoires… et de repartir avec une petite création de Pâques !Enfants
0 .
50 Rue des écoles Neufchef 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 86 63 74 lebateaulivre@neufchef.fr
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English :
Time for a little Easter story!
Le Bateau Livre in Neufchef invites little story-lovers to an Easter reading and craft workshop.
On the program
– a pretty story
– an Easter-themed craft
and, above all, a good time to share together!
10h00 ? 11:00 am: children aged 3 to 5
14h30 ? 3:30 p.m.: 6- to 8-year-olds
Registration recommended
A great opportunity for children to immerse themselves in stories? and leave with a little Easter creation!
L’événement C’est l’heure de la p’tite histoire… spéciale Pâques Neufchef a été mis à jour le 2026-03-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME