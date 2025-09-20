C’est l’heure des histoires les Petites Oreilles (1 5 ans) Montcuq-en-Quercy-Blanc

C'est l'heure des histoires les Petites Oreilles (1 5 ans) Montcuq-en-Quercy-Blanc samedi 20 septembre 2025.

C’est l’heure des histoires les Petites Oreilles (1 5 ans)

6 place de la halle aux grains Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 11:30:00

2025-09-20 2025-11-15

Les Petites Oreilles sont attendues à 11h précises (les Petites Oreilles ne savent pas encore patienter) à la médiathèque intercommunale pour assister à des séances de lecture, des comptines et des jeux de doigts.

English :

Little Ears are expected at 11 a.m. sharp (Little Ears don’t know how to wait yet) at the intercommunal mediatheque for reading sessions, nursery rhymes and finger plays.

German :

Die Kleinen Ohren werden pünktlich um 11 Uhr (die Kleinen Ohren können noch nicht warten) in der interkommunalen Mediathek erwartet, um an Vorlesestunden, Kinderreimen und Fingerspielen teilzunehmen.

Italiano :

I piccoli orecchi sono attesi alle 11 in punto (i piccoli orecchi non sanno ancora aspettare) presso la biblioteca multimediale intercomunale per partecipare a sessioni di lettura, filastrocche e giochi di dita.

Espanol :

Se espera a los Orejitas a las 11 en punto (los Orejitas aún no saben esperar) en la biblioteca multimedia intercomunal para asistir a sesiones de lectura, canciones infantiles y juegos de dedos.

