C’est l’heure du Brunch à Lavalette Restaurant Les Terrasses de Lavalette Lapte

C’est l’heure du Brunch à Lavalette

Restaurant Les Terrasses de Lavalette La Chazotte Lapte Haute-Loire

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

par personne

Début : Dimanche 2025-07-13

Venez bruncher à Lavalette de 10h30 à 13h ! Et dès 16h, profitez d’un cours de danse Afro Latino.

Restaurant Les Terrasses de Lavalette La Chazotte Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 88 85

English :

Brunch at Lavalette from 10:30 a.m. to 1 p.m.! And from 4pm, enjoy an Afro Latino dance class.

German :

Brunchen Sie von 10:30 bis 13:00 Uhr in Lavalette! Und ab 16 Uhr genießen Sie einen Afro-Latino Tanzkurs.

Italiano :

Venite a fare un brunch alle Lavalette dalle 10.30 alle 13.00! E dalle 16.00, godetevi una lezione di danza afro-latina.

Espanol :

Venga a tomar el brunch a Lavalette de 10.30 a 13.00 horas Y a partir de las 16:00, disfruta de una clase de baile afro latino.

L’événement C’est l’heure du Brunch à Lavalette Lapte a été mis à jour le 2025-07-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire