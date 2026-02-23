C’EST L’HEURE… DU CONTE ! MÉDIATHÈQUE ELNE Elne

C’EST L’HEURE… DU CONTE ! MÉDIATHÈQUE ELNE

Début : Mercredi 2026-03-04 16:00:00

fin : 2026-06-03

2026-03-04 2026-04-01 2026-05-06 2026-06-03

Venez découvrir les contes préférés des bibliothécaires et plongez-vous dans un monde merveilleux peuplé de créatures fantastiques…

La lecture sera suivie d’animations surprises (atelier créatif, jeux…).

Un moment magique à partager !

A partir de 5 ans

3 Rue du Docteur Charles Bolte Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 94 00

English :

Come and discover the librarians’ favorite tales, and immerse yourself in a wonderful world populated by fantastic creatures…

The reading will be followed by surprise activities (creative workshop, games, etc.).

A magical moment to share!

Ages 5 and up

