C’est l’heure du conte spécial espace Bibliothèque Robert Sabatier Paris

C’est l’heure du conte spécial espace Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque Robert Sabatier Paris

inscription en binôme parents-enfants, dès 4 ans

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30

On commence par des histoires dans l’espace, puis on visite le Système solaire grâce au planétarium ! Visite du Système solaire, traversée de nuages moléculaires et promenade dans la ceinture d’astéroïdes… le tout à la bibliothèque !?

Proposé dans le cadre de l’automne de la science 2025 dans les bibliothèques de Paris

Bibliothèque Robert Sabatier 29 Rue Hermel, 75018 Paris, France Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France +33153413560 https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-robert-sabatier-1742 [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/hdc-espace »}] Au cœur du 18e arrondissement, la bibliothèque Robert Sabatier (ex-bibliothèque Clignancourt) a été entièrement restructurée pour favoriser la rencontre entre différents publics, faciliter l’accès aux collections, permettre une large diversité de pratiques culturelles, déployer de nouveaux types de services et de médiation.

Elle offre plus de 100 000 livres, revues, CD et DVD, jeux de société, des ordinateurs et des ressources en ligne.

