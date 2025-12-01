C’est ma mare ! Casteljaloux

C’est ma mare !

Salle de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-17 20:00:00

Au pays des fables de La Fontaine

2 présentations 15h et 20h

Tous publics

Entrée libre au chapeau .

Salle de la Bartère Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine amicalelaique.casteljaloux@wanadoo.fr

