C’est ma tournée 2025 Mafalda High Auriac

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

2025-07-17

La FAL 19 et Des Lendemains Qui Chantent organisent des concerts dans des lieux insolites en Corrèze de petite commune en petite commune

Mafalda High s’amuse à cultiver les paradoxes avec des mélodies pour frissonner, un caisson de basse pour percuter, le tout dans un magma de pop, de techno et de hip-hop, entre candeur lumineuse et noirceur assumée (Power solo Harpe-Voix/ pop électro expé) .

L’étang Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 09 50

